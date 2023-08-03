Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı 2 maçta da mağlup etti ve adını üsrt tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş mücadeleden sonra konuştu. | Beşiktaş haberleri

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı 2 maçta da mağlup etti ve adını üsrt tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş mücadeleden sonra konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Amartey geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Amartey, gayet uyumlu oynadı. Kendisini tebrik ediyorum.

Bizim dostluğumuz bozulmaz. Sahada şiddet görmek istemeyiz. Arnavutluk ile iyi ilişkilerimiz var. Bu görüntüler, olmadı. Kim yaparsa yapsın doğru değil. Bunu gündem yapmamalıyız.

Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir.