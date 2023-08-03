UEFA Konferans Ligi 3. tura yükselmek için Beşiktaş, 2. tur maçının rövanşında Tirana ile karşı karşıya geliyor. Tirana-Beşiktaş maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

2023/24 sezonu UEFA Konferans Ligi 2. tur maçı için Beşiktaş, Arnavut 1. Ligi ekiplerinden Tirana ile karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TIRANA - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Coller, Masuaku , Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Onur, Muleka, Aboubakar



TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Tirana ile oynadığı Konferans Ligi maçı, 3 Ağustos Perşembe saat 21.00'da başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.