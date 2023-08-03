Temsilcimiz Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana ile karşılaşacak. Kara Kartal, ilk maçı sahasında 3-1 kazanmayı başarmıştı. İşte Arnavutluk'ta oynanacak olan müsabakada Şenol Güneş'in muhtemel 11'i... | Beşiktaş haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk olacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 231 maçta 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Avrupa arenasında 302 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü. Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenmişti.

Fotomaç'ın derlediği haberde siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında şimdiye kadar 231 maça çıktı. Bu periyotta 85 galibiyet elde ederken, 47 beraberlik ve 99 da yenilgi elde etti.

5 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor. Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor. Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah- beyazlı formayla Avrupa'da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 6 kez ağları sarstı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Tirana: Selmani, Najdosk, Doka, Erion, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Ardit, Kristal, Regi, Latifi.

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Rosier, Masuaku, Salih Uçan, Amir, Necip, Gedson, Aboubakar, Muleka.