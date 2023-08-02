UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İlk maçı sahamızda oynayıp kazandık, avantajlı skorumuz var. O maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz de iyi oyunculara sahip. Bizi ilk maçta zorladılar, bu maçta da zorlamalarını bekliyoruz.

Stadyum çok güzel, sadece zeminle ilgili bir sorun var. Biraz bozuk gözüküyor. Onun dışında her şey güzel. Yarın güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz.

Ghezzal'ın listede ismi vardı ama normal idmana Ghezzal da Cenk Tosun da önümüzdeki hafta başı çıkacak gibi duruyor. Gönül isterdi ki bugün oynasalardı ama inşallah bundan sonra olurlar.

Ghezzal çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Hafif bir kanaması oldu, 1-2 hafta beklenmesi gerektiği söylendi. Onun dolması bekleniyor. Her futbolcunun başına gelebilir. Ghezzal, bizim için ve taraftar için değerli bir futbolcu.

Türkiye'de oynayan Arnavut oyuncular var. Arnavutlar sadece futbolcu olarak değil insan olarak da İstanbul'da, Bursa'da, çok yerde var. Ben Bursaspor'da çalışırken Bursaspor'un başkanı da Arnavut'tu. İç içeyiz, yabancılık çekmiyoruz.