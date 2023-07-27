Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Bu sezon ilk resmi maçımızdı. Oyun başından itibaren kontrol bizdeydi. Onlar da tempo ile zorladılar. Fiziksel olarak bazı dalgalanmalar olabilir sezon başında. Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi, hepsini tebrik ederim. Seyircilerimiz de sıcak yaz gününde bize destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum.

3 kulvarda yarışacağız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Alacağımız oyuncular ve eldeki oyuncularla oluşacak rekabette herkes takımın bir parçası olacak. Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız. Samimi ve güzel bir ortam var.