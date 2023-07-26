UEFA Konferans Ligi'de Tirana ile oynayacağı mücadeleye hazırlanan Beşiktaş, transferde de harekatını sürdürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip Nuraly Alip'i listesinde bulunduruyor. Kurmaylar, Zenit ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Siyah-beyazlı kulüp stoper takviyesi için Zenit'in Kazakistanlı savunmacısı Nuraly Alip'le ilgilenmeye başlamıştı. Oyuncunun transferindeki detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre 23 yaşındaki futbolcu için Zenit'in kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı Beşiktaş cephesinin ise 2.5 milyon euro önererek ısrar ettiği kaydedildi. Öte yandan 1.88 boyundaki futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığının altı çizildi. Kulüp kariyerinde 130 maça çıkan Nuraly Alip'in değeri 1.5 milyon euro civarında.