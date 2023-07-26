UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı konuk edecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Amartey ve Rachid Ghezzal'ın maç kadrosunda olmayacağını dile getiren Güneş, ayrıca Romain Saiss konusuna da açıklık getirdi. 71 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca hücum bölgesi için düşündükleri 3 futbolcuyu da açıkladı. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı konuk edecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Kontratağı iyi oynayan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Pozitif futbol ve kazanma hırsı yüksek bir takım bekliyorum.

Gücümüz, inancımız ve kalitemizin olduğuna inanıyoruz. İki maçta da iyi sonuç alıp devamını getirmek istiyoruz. Ambiyansın iyi olması gerekiyor. İlk resmi maç olduğu için taraftar, güzel futbol için gelecektir. Maç bitiminde inşallah mutlu oluruz.

Benim bir sorunum yok, mutsuz değilim. Düşünce farklılıklarımız, kaosu veya kavgayı getirmemeli. Başkalarının oyununa alet olmamamız gerekiyor. Çözümleri, sosyal medyada aramıyoruz. Taraftarımız sakin olsun.

Bilmiyordum, öğrendim. Öğrenince moralim bozuldu. Ne oluyor dedim. Kendimden şüphe ettiğim zamanlar oldu. Kendimi bildiğim için konuyu aşmaya çalışıyorum. Ortalığı toz dumana katıp buradan kaos çıkarmak isteyenler var. Bunlara izin vermeyelim.

"KAOS ÇIKARMAK İSTEYENLER VAR"

Ortalığı toz dumana katıp buradan kaos çıkarmak isteyenler var. Bunlara izin vermeyelim. Bizde dedikodu, iftira, hakaret asla olmaz. Ahlaklı insanlar, yalan söylemez. Biz, arkadan dolanmayız.

Transfer devam ediyor, bitmedi. Bizim dışımızda transferlere bağlı olarak kaoslar yaratılıyor. Bizim başkalarının transferleriyle alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camiasına verir. Biz almadan hesap veriyoruz.

"AMARTEY HAZIR DEĞİL, GHEZZAL YOK"

Beşiktaş'ın yararı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Daniel Amartey şu anda hazır değil. Rachid Ghezzal'ın sakatlığı var, maç kadrosunda olmayacak.

Mutsuz değilim, sinirli de değilim. İyi hissediyorum. Tüm enerjimi, aklımı takıma veriyorum.

"ANTE REBIC KADRODA OLACAKTI"

Ofansif orta saha arayışımız var. Kanat olarak da oynayabilirse çok daha iyi olur. Ante Rebic, yetişseydi maçın kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu.

Türkiye'ye yabancının gelmesi güzel ama herhalde para için geliyorlar. Kulüplerin ekonomik sorunları var. Özellikle dövizden şikayetleri var ama çok paralar harcanıyor. Sporsever de ben de bunu anlamıyorum.

"CEYHUN KAZANCI'YLA KİŞİSEL SORUNUM YOK"

Ceyhun Kazancı'nın ayrıldığını toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim. Üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Emeği geçti çünkü. Kazancı ile hiçbir kişisel sorunum olmaz. Ceyhun Kazancı keşke ayrılmasaydı.

"SAISS KENDİ GİTMEK İSTEDİ"

Saiss'in şikayet değil, hakaretleri var. Keşke kampa gelseydi. Başarılar diliyorum. Konuşursam üzülmesini istemem. Bizde kalmasını istiyorduk ama kendi gitmek istedi. Önce şehirden memnun değildi, sonra benden memnun değil. Sıra başkana gelecek herhalde! İnşallah daha iyi yerlere gider, hakaretleri de kendisine yakıştırıyorsa devam etsin.

Kardeşim sen yoksun benim antrenmanımda, maçımda! Adana'da oynamadın, milli takıma gidip oynadın! Francisco Montero da gidecek ama gelip idmana çıkıyor. Benim adama ihtiyacım var, sen gelmedin. Saiss'in 1 yıl daha sözleşmesi vardı. 'Gideceğim' dedi. En sonunda beni buldu. 'O zaman ben gideyim, sen kal. Ama bedavaya oyna' derim. Hatta hocalığı da sen yap.

Redmond ve Saiss'in özellikle kalmasını istemiştim.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Hücumda üç pozisyonda da kullanabileceğimiz oyuncu alacağız. Vargas, Alex Oxlade-Chamberlain ve Pereyra var. Transfer için isim vereceğim de hepsini alamazlar. Rebic'i de alsınlar, sorun değil. Onlara katkı yapar. Onlar da kavga ediyorlar az verdik çok verdik diye.

Sözleşmesi olan adam idmana çıkmazken, gitmesi %100 olan adamın idmana çıktığı durumu; sadece Türk futbolu değil, UEFA ve FIFA'da bilmeli, buna bir çözüm aramalı. Futbolcular haklarını korurken; kulüplerin hakları elden gidiyor.

Ligde 30 dakika oynayabilecek enerjisi var Burak'ın ama daha iyi oyuncu var. Aboubakar var şu an. Yedek kalacaksa gelsin. 20-30 dakika oynar ama hoca olan adamı oynatamayız. Onu yapanlar var, oyuncuları hoca yapıp kağıda tutuyorlar bazen.