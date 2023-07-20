TRANSFER HABERİ - Daniel Amartey Beşiktaş için yola çıktı! İşte geliş tarihi

Gelecek sezonda iddialı olmak isteyen Beşiktaş, transferde vites yükseltti. Savunmaya Lyanco'yu takviye eden siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'i de renklerine bağlamak üzere. Yıldız oyuncu, sözleşmeye imza atmak için yola çıktı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 23:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023- 23:51