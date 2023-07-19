Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'a geldi

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Lyanco transferinde mutlu sona ulaşıldı. Oyuncu, siyah-beyazlılar için İstanbul'a geldi. Lyanco, geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 20:55 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023- 21:10