Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden biri olan Roberto Pereyra ile önemli gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal, Udinese ile sözleşmesi sona eren Pereyra için temaslarını sıklaştırdı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da transferle ilgili " Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. Olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı. Fotomaç'ın Calciomercato'dan derlediği habere göre 32 yaşındaki Pereyra'ya, Inter ve Milan da teklif yaptı. Tecrübeli oyuncunun kendisine gelen bütün teklifleri değerlendirdiği, ancak Pereyra'nın 3 yıllık sözleşme teklif eden Beşiktaş'a da somut bir ilgi duyduğu da ifade edildi. Bu arada bonservisi elinde olan Pereyra'nın eşinin İtalya'dan ayrılmaya çok istekli olmadığı için görüşmelerin uzun sürdüğü belirtilirken, tecrübeli futbolcunun da siyah-beyazlılardan birkaç gün süre istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 resmi maça çıkan Arjantinli orta saha bu karşılaşmalarda 5 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

JOSE SOSA'DAN TAM DESTEK ALDI

Kara Kartal'ın transfer gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'nın, siyah-beyazlıların eski yıldızı Jose Sosa ile görüştüğü belirtildi. Sosa'nın da Pereyra'ya, Beşiktaş için son derece olumlu konuştuğu ve "Tahminlerinden çok daha fazla destek göreceğine emin olabilirsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.