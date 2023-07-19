Geçtiğimiz sezonu sakatlıklar yüzünden beklentilerin altında kapatan Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan'tan Al-Shabab takımı talip oldu.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan'dan talip! Transfer...
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Aynı zamanda Lille'den Adam Ounas'ı da isteyen Suudi ekibi iki oyuncu için de teklif gönderdiği belirtildi.
İki oyuncuyla da görüşmelere devam ederken, Şenol Güneş'in "maç eksikliği var" dediği Ghezzal için Beşiktaş yönetimi satış konusunda açık kapı bıraktı.