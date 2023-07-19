Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldızı Jackson Muleka'ya İngiltere'den teklif geldi.
Beşiktaş'a transferde Jackson Muleka piyangosu! Teklif edilen rakam...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'a, transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka'ya sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.07.2023- 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023- 15:39
Daily Mail'in haberine göre Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, Muleka'yı almak için Beşiktaş'la temasa geçti.
Genç oyuncu için bugüne kadar gelen tekliflerin 3-4 milyon euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı belirtildi.