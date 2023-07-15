Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların Augsburg ile oynadığı hazırlık maçının ardından konuştu.
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Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan ancak Galatasaray'la anlaşma sağlayan Halil Dervişoğlu konusunun ardından siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. İşte Kocadağ'ın dikkat çeken sözleri... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların Augsburg ile oynadığı hazırlık maçının ardından konuştu.
İŞTE KOCADAĞ'IN SÖZLERİ:
Halil Dervişoğlu transferiyle ilgili Emre Kocadağ, "Halil Dervişoğlu bizim planımızda olan bir isim değildi. Babası, oğlunun bize gelmek istediğini söylüyor. Biz şartlarımızı sunduk, oyuncunun beklentisi bize uymadı. Şenol hocamız son açıklamasıyla bu konuya nokta koymuş oldu. Kendisi bazen öyle bir laf ediyor ki; lafı gediğine koyuyor." açıklamasını yaptı.
"DİĞER TAKIMLA İLGİLİ GELİŞME OLMUŞ"
Halil İle ilgili sözlerine devam eden Kocadağ, "Dün akşam itibarıyla oyuncunun babasının yeniden duygusal bir yaklaşımı oldu ve hocamızı, Ceyhun Kazancı'yı aradı. Teknik heyetimize bu konuyu aktarıp oyuncuya dönüldüğünde diğer takımla ilgili gelişmeler olduğunu gördük." şeklinde konuştu.