TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Şartları soruldu
Yeni sezon çalışmalarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Arjantinli yıldız Roberto Pereyra'yı listesine aldı. Kurmaylar, tecrüveli oyuncunun şartlarını sordu. | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 21:05 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023- 21:09
Yeni sezon çalışmalarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Arjantinli yıldız Roberto Pereyra'yı listesine aldı. Kurmaylar, tecrüveli oyuncunun şartlarını sordu.
32 yaşındaki Pereyra'nın bonservisi elinde bulunuyor.
Tangocu yıldız son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giydi.