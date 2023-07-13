Kadrosunu kanat oyuncusu alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, bir kez daha Elayıs Tavşan'ın peşine düştüğü iddia edildi. Fotomaç'ın Voetbal International'dan derlediği habere göre Elayis Tavşan'ın yeni sezonda Nijmegen için oynama şansı gittikçe azalıyor. Beşiktaş dışında Hellas Verona da Nijmegen kulübüne genç oyuncu için teklif yaptı. Tavsan, Mart ayında sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullansa da Hollanda ekibi başka bir transfer yapmak için oyuncusuna satmaya sıcak bakıyor. Asıl mevkii sağ kanat olan ancak sol kanat ve santrfor mevkiinde de görev yapabilen Hollandalı genç futbolcuyla İngiltere'den de bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi. Elayis Tavşan, kariyeri boyunca 167 maçta 42 gol attı, 19 da asist yaptı.