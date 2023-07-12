Beşiktaş'ın yeni sezon transferlerinde biri olan Emrecan Bulut, Almanya’nın Grassau kentinde yapılan kampta sakatlandı.

Yeni sezon kamp çalışmalarını Almanya'nın Grassau kentinde sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ve basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman güç çalışması ile başladı. İki gruba ayrılan siyah-beyazlı futbolcular, çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, açma germe ile noktalandı. İdmanın ilk bölümünde kasığında ağrı hisseden yeni transfer Emrecan Bulut antrenmana devam edemedi.

Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Umut Meraş ile sağ dizinde sakatlığı bulunan Onur Bulut antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla devam ettirecek.