Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle birlikte büyük ivme kazanan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla birlikte bu ivmeyi şampiyonlukla devam ettirmek istiyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Marcel Sabitzer harekatı! Dev kulüplerle yarışta
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Geçtiğimiz sezonun ardından kolları sıvayan Beşiktaş gelecek sezonda şampiyon olmak istiyor. Büyük transferlere imza atmak isteyen siyah-beyazlı ekip radarına Marcel Sabitzer'i aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.07.2023- 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023- 10:45
Transferler için kolları sıvayan Kartal, gözüne bu sefer Marcel Sabitzer'i kestirdi.
aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun Laola1'den derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Avusturyalı yıldıza ilgisi büyük.