Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle stoper bölgesindeki eksikliği gidermek için devre arasından bu yana çalışan yönetim, listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri olan Yerry Mina için resmen harekete geçti. Kolombiyalı oyuncu, pazar günü oynanan Bournemouth maçından sonra Everton'dan ayrılacağını açıkladı. Yerry Mina, "Everton formasıyla son maçımı oynadım. Birlikte geçirdiğimiz beş yılın ardından veda etme zamanı. Desteğiniz ve sevginiz için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KOLOMBiYALI'NIN TALİPLİSİ ÇOK FAZLA

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim de 28 yaşındaki oyuncunun bu açıklamasının ardından hemen harekete geçti. Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Mina'nın menajeriyle temasa geçen Beşiktaşlı yetkililerin, Kolombiyalı'nın menajeriyle temasa geçerek önümüzdeki hafta yüz yüze bir görüşme yapmak istediklerini söyledi. Mina'nın menajerinden olumsuz bir yanıt almayan Kartal, Mina'yı renklerine katmak için şartları sonuna kadar zorlayacağı ve 1.95'lik savunmacıyı iknaya çaba harcayacağını öğrenildi.

KAYITSIZ DEĞİL

İngiliz basını, Mina için "Onun Everton'daki son sezonu" ifadelerine yer verirken, Kolombiya'dan Antenna 2 kanalı da Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği yıldızın menajerine iddiaları sordu. Haberde şu ifadeler yer aldı: Serbest kalan çoğu oyuncuda olduğu gibi Mina için de durum çok açık. Bazı takımlardan ilgi gördük! Bu takımlar arasında Türk kulüpleri de var.

BARÇA'DAN GELDİ

Kolombiya milli takımının da önemli isimlerden biri olan Yerry Mina, 2018'de Barselona'dan 30,25 milyon euro'ya geldi. Yerry Mina, Everton'da yılda 6.7 milyon sterlin kazanıyordu. Everton yönetimi kendisine %50'lik bir indirime giderek 3.3 milyon sterlinlik yeni bir teklif yaparken, Kolombiyalı 1.95'lik stoper bunu kabul etmedi.

Kariyerınde bugüne kadar 283 resmi maça çıkan Mina, bu periyotta 37 gol atarken, 6 da asist yaptı ve toplam 37 gole direkt olarak katkı sağladı. Kolombiyalı bu dönemde sadece 2 kırmızı kart gördü.