Sezon sonunda Welinton ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlı takım, stoper takviyesi için pek çok ismi listesine alırken, bunlardan biri de Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani olmuştu.
Beşiktaş Galatasaray'ın da istediği oyuncunun peşine düştü!
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Fotomaç'ta yer alan haberde kulübünde yeteri kadar forma şansı bulamayan İtalyan savunmacı için harekete geçme kararı alan yönetim, yapılacak teklifin rakam hazırlıklarına da başlamıştı.
Siyah-beyazlı kulübün kısa sürede renktaşı Juventus'un kapasını çalması bekleniyor. Ancak Kara Kartal bu transferde rakipsiz değil. 28 yaşındaki Daniele Rugani için Galatasaray'ın da devreye girmeye hazırlandığı iddia edildi.