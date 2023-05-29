Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'te teknik direktör Şenol Güneş takımda kalacak isimlerin listesini yönetime verdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Nathan Redmond için olumlu rapor veren Güneş, yönetime "Redmond’un en kısa sürede bitirilmesini istiyorum" dediği öğrenildi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Nathan Redmond'un önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Valerien Ismael döneminde beklentileri karşılaşamayan Redmond, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte adeta patlama yapmıştı. İngiliz kanat oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol 6 asist yapmayı başarmıştı. Redmond'un durumunun belirsiz olmasından rahatsız olan teknik direktör Şenol Güneş'in yönetim ile bir görüşme yaptığı ve İngiliz oyuncunun takımda kalmasında ısrarcı olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre Güneş'in "Transferler yapacağız ama elimizdeki kaliteyi kaybetmemeliyiz. Redmond'un en kısa sürede bitirilmesini istiyorum" dediği iddia edildi. Nathan Redmond'un eşini ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, 29 yaşındaki yıldız futbolcuya İngiltere'den de teklifler olduğu biliniyor.