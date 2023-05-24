Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 ile geçerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Beşiktaş'ta Stephan El Shaarawy gelişmesi! Transfer...
Beşiktaş'ta yönetimin yeni sezonda kadroya katmayı en çok istediği isim olan Stephan El Shaarawy konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İtalyan oyuncu transferi hakkında konuştu. BJK SPOR HABERLERİ
Sezonun son bölümlerinde form tutan siyah beyazlılar transferde harekete geçti.
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sıklaştıran yönetime yıldız oyuncudan haber geldi.