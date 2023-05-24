Beşiktaş'ta El Shaarawy gelişmesi! Transfer...
Kartal Redmond'da diretiyor! "Para sorunumuz olmaz"
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1 DAKİKADA OMUZ GELİŞTİRME💪🏼
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta El Shaarawy gelişmesi! Transfer... Beşiktaş'ta El Shaarawy gelişmesi! Transfer... 09:35
Fırtına'dan sürpriz hamle! Fırtına'dan sürpriz hamle! 09:13
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un büyük pişmanlığı! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un büyük pişmanlığı! 09:06
F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? 09:01
Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! 08:44
Cimbom'a gurbetçi forvet! 17'lik genç yetenek Cimbom'a gurbetçi forvet! 17'lik genç yetenek 00:13
Daha Eski
Fırtına o transferi bitirdi! Sıradaki golcü... Fırtına o transferi bitirdi! Sıradaki golcü... 00:07
Kartal Redmond'da diretiyor! "Para sorunumuz olmaz" Kartal Redmond'da diretiyor! "Para sorunumuz olmaz" 23:54
PSG'den Cimbom'a sürpriz teklif! PSG'den Cimbom'a sürpriz teklif! 23:51
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Sıra kimde? Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Sıra kimde? 23:40
İşte Jorge Jesus'un transfer listesi! Fenerbahçe'de 6 bölgeye takviye İşte Jorge Jesus'un transfer listesi! Fenerbahçe'de 6 bölgeye takviye 23:34
Kupada ilk finalist belli oluyor! İşte ilk 11'ler Kupada ilk finalist belli oluyor! İşte ilk 11'ler 23:34
SON DAKİKA