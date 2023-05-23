Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar sonrası PFDK'ye sevk edilmesi üzerine sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Şenol Güneş'in "Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" açıklaması sonrası PFDK'ya sevk edilmesi üzerine siyah beyazlı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki geldi.

Siyah beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" ifadeleri kullanıldı ve paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu da etiketlendi.

İşt Beşiktaş'ın o paylaşımı: