Beşiktaş'ta orta saha arayışları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, aradığı ismi Almanya'da buldu.
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Transferde rota Almanya
Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Bundesliga'da kariyerini sürdüren ve takımıyla sözleşmesi bitecek o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (TS spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.05.2023- 21:27
fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün Todofichajes'ten derlediği habere göre; Beşiktaş, Wolfsburg ile sözleşmesi biten Fransız orta saha Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak istiyor.
Transferi bir an önce bitirmeyi amaçlayan Kara-Kartal, yıldız oyuncuya ön sözleşme teklifi yaptı.