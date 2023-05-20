Beşiktaş'ta şok Ghezzal gelişmesi!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal için flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'de yer alan haberde Kartal'ın 31 yaşındaki Cezayirli yıldızına Körfez ekiplerinin talip olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan birkaç takımın Cezayirli yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin de hem yaşadığı sakatlıklar hem de yüksek maaşı nedeniyle Rachid Ghezzal'la yolları ayırmaya sıcak baktığı kaydedildi. 31 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu sakatlığı sebebiyle bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 11 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.



KAYIP SEZON OLDU



Beşiktaş'ın sezon sonu Rachid Ghezzal için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de Cezayirli yıldız için daha önce "Ghezzal için kayıp bir sezon oldu" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan kontratı 2024'te bitecek