Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.
Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır!
Beşiktaş, Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.05.2023- 14:53
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.