Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır!

Beşiktaş, Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 14:53