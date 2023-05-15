Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci hafatasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.