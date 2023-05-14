Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Şenol Güneş talimatı verdi! İşte Kartal'ın yeni gözdesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek sezonun kadrosu için yönetime transfer listesini iletti. Stoper takviyesi isteyen tecrübeli hoca, karar verdiği isim için scout ekibine de talimatını verdi. İşte Kartal'ın yeni gözdesi... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.05.2023- 06:40
Teknik direktör Şenol Güneş'in, ön libero ve stoper mevkiine öncelik verilmesini istemesinin ardından, yönetim de rotasını bu bölgelere çevirdi.
Beşiktaş scout ekibinden son dakikada yeni bir isim daha Güneş'in önüne sunuldu.