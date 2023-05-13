Fotomaç'ta yer alan habere göre A Bola, bu sezon sakatlıklar ve teknik direktör Julen Lopetegui ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 18 maçta oynayabilen ve 3 gol atan 32 yaşındaki futbolcuyu, Beşiktaş ve MLS takımlarının istediğini yazdı.