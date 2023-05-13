Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta yönetim transfer için düğmeye bastı.
Transferde sürpriz iddia: Beşiktaş'a gidebilir
Yeni sezon transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta forvet takviyesi için düğmeye basıldı. Gelecek yıl 3 kulvarda kaliteli bir kadro kurmak isteyen Kartal, gözünü o yıldıza dikti. Konuyla ilgili gelişmeyi Portekiz basını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.05.2023- 06:40
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışan siyah beyazlıların transfer listesi gün geçtikçe kabarıyor.
Son olarak Portekiz'in A Bola gazetesi, Beşiktaş'ın Meksikalı santrfor Raul Jimenez'e talip olduğunu iddia etti.