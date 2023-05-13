Ön libero mevkisinin dışında ihtiyaca göre stoper pozisyonunda da oynayabilen 1.91 boyundaki futbolcu için kulübü Angers ile önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlanacağı öğrenildi. 2024 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 3 milyon euro değer biçiliyor.