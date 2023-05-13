Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız orta saha! Batista Mendy için girişimler başlıyor
Beşiktaş'ta yönetim ön libero transferi için gaza bastı. Birçok isimle temasta olan Kartal, aradığı ismi Fransa'da buldu. Siyah beyazlıların, Ligue 1 takımlarından Angers'ta forma giyen Batista Mendy'ye kanca attığı öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Birçok isimle ilgili detaylı araştırmalar yapan ve rapor hazırlayan Siyah-Beyazlı yetkililerin rotasını Fransa Ligi'ne çevirdiği ortaya çıktı.
HEDEFTE MENDY VAR
Takvim'in haberine göre Kara Kartal, kariyerine Ligue 1 ekibi Angers'de devam eden 23 yaşındaki Batista Mendy ile ilgileniyor.