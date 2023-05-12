Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ederken, siyah-beyazlılar listesine dahil edilen son isim Mohamed Elneny oldu. Fotomaç'ın haberine göre 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki ön libero için yönetimin yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'tan fırsat transferi! Eski yıldızı geri geliyor
Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Siyah beyazlılar, yeni sezon hamleleri için birçok isimle temas halindeydi. Bu doğrultuda Kartal, geçtiğimiz sezonlarda formasını terleten o yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Arsenal ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Mısırlı yıldızın, Premier Lig'de bu sezon 5 maçta sadece 113 dakika forma giydiği için, önümüzdeki sezon da fazla şans bulamayacağı yönünde haberler İngiliz basınında çıkmaya başladı.
OYUM SORUNU OLMAYACAK
Mısır basını bunun üzerine Elneny'nin, İngiliz ekibinden ayrılma ihtimalinin her geçen gün daha da arttığı haberlerini manşetlerine taşımaya başladı. Çıkan haberlerde 30 yaşındaki oyuncunun gidebileceği ilk kulübün de Beşiktaş olduğu belirtilirken; daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen Mısırlı yıldızın uyum sorunu yaşamayacağının düşünülmesi en büyük avantajı olarak gösterildi. Siyah-beyazlı yönetim de seçim sorasında İngiliz kulübü yetkilileriyle Elneny için masaya oturma kararı aldı.