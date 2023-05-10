TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Hakim Ziyech bombası!

Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezonda iddialı hamleler yaparak kadrolarını güçlendirme peşinde. Bu doğrultuda Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig devinin, yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)