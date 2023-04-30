Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sıcak gelişme! James Rodriguez'in geleceği...
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer görüşmeleri devam ediyor. Siyah beyazlılar gelecek yıl serbest konumda bulunan James Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyordu. Kolombiyalı yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, yeni sezon için serbest konumda bulunan James Rodriguez ile ilgileniyordu.
Kolombiyalı yıldızın transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.