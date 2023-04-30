Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.
Maçın ardından siyah-beyazlılar sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
"8-9 senedir…" notuyla yapılan paylaşımda Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı kendi sahasındaki galibiyetlerine atıfta bulunuldu.
2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1 maç da berabere bitti.
8-9 senedir… pic.twitter.com/c1O45HOlZx— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 30, 2023