Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın tecrübeli Gambiyalı stoperi Omar Colley basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derbi galibiyeti aldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Omar Colley, "Öncelikle oynadığımız her maç çok önemli. Fakat derbi oynuyorsanız, bu derbinin de galibiyeti çok daha mutluluk verici oluyor. Biz bu süreçte en iyi oynayan takım olduğumuzu göstermek istiyoruz herkese. Bu maç özelinde de bugün bırakmadık, pes etmedik, sürekli devam ettik. Bir oyun planımız vardı. Bir oyun anlayışımız vardı. Ondan kopmadık ve harika bir galibiyet aldık. Böyle de devam edeceğiz" diye konuştu.



"AĞRILAR BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİ"



Ağrıları olmasına rağmen oynamak istediğini dile getiren Colley, "Dediğiniz gibi aslında oynamak zorunda hissettim kendimi. Çünkü buraya geldiğimden beri oynadığım maçlarda iyi performans verdiğimi düşünüyorum. Takımın iyi bir parçası olduğumu düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımın da olduğu gibi. Takımımdan uzak kalmak istemedim. Bu maçta oynamak istedim. Çünkü böylesine önemli bir maçta takımımın yanında olmak istedim. Geldiğimden beri takıma her şeyimi verdim. Savaşçı bir ruha sahibim. Mental olarak oynamamak gibi bir şey asla düşünmedim. Mental olarak da kendimi hazırladım. Evet darbe aldım idmanlarda. Ağrılarım da vardı. Tam olarak yüzde 100'ümde olmadığımı söyleyebilirim ama bu oynamama mani değildi. Ben de Beşiktaş adına oynamak için bugün sahadaydım. Ağrılar benim için önemli değildi" şeklinde konuştu.



"SEZONUN EN İYİ STOPERLERİ OLACAĞIZ"



Romain Saiss hakkında konuşan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, "Romain çok tecrübeli bir oyuncu. Büyük bir tecrübesi var. Sahada ne yapması gerektiğini biliyor. Benim de tecrübem var. Ben de onun gibi bir oyuncuyum. İkimiz birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Takım ruhunu yaratıyoruz. Bu şekilde takım ruhunu gösterdiğiniz zaman, savunma anlayışında da böyle bir partneriniz olduğunda size kimse bir şey yapamıyor. İşte bu şekilde maçları kazanıyorsunuz. Takımı ev olarak düşünürsek bu evin temeli sağlam olmalı. Kaleci ve defans oyuncuları olarak bizim temelimiz sağlam diye düşünüyorum. İyi bir anlayış var aramızda. Çok iyi bir uyum var. Umarım bu şekilde devam edecek. Sezonun en iyi stoperleri olacağız" dedi.