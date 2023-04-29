TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes ile yollar ayrılacak mı? İşte Beşiktaş'ın kararı

TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes ile yollar ayrılacak mı? İşte Beşiktaş'ın kararı

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'in Avrupa'dan birçok isteyeni bulunuyordu. 24 yaşındaki orta sahaya son olarak Atletico Madrid'in talip olduğu yazılmıştı. Portekizli futbolcunun Beşiktaş'taki transfer durumu belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)