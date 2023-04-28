Beşiktaşlı Onur Bulut ile Kayserispor arasındaki dava sonuçlandı!
Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı ve transferi krize yol açan Onur Bulut için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.04.2023- 16:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023- 16:44
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, oy birliğiyle, Kayserispor'un Onur Bulut'a karşı açtığı davada oyuncuyu haklı buldu.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.
Kayserispor'un, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bu kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.