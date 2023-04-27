Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!
Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yapt��ğı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.04.2023- 14:28
Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.