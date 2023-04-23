Beşiktaş'ın tesislerden kalkan takım otobüsünün Ümraniye Stadı'na varması 15 dakika, 5 km'lik bir yol. Karşınızdaki takımın bir tribün kültürü ve baskısı yoksa üstüne bir de kötü gidişe son vermek için teknik adam değişikliğine gitmiş olması 'laf olsun' ise bunun adına deplasman denilmez.