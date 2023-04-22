Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanı hanesine yazdırıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. İşte Ümraniyespor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.

Siyah-beyazlılar ligdeki son 9 maçında sadece 1 kez mağlup olurken, bu periyotta (biri hükmen olmak üzere) 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti ve 20 puan topladı. Ümraniyesor ise oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. bugüne kadar yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi. Beşiktaş, ilk yarıdaki maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

KARTAL'DA 2 EKSİK

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen genç stoper Tayyip Talha Sanuç ile yine küçük bir operasyon geçiren İngiliz yıldız Dele Alli, takımdaki yerlerini alamayacak

ESKİYE GERİ DÖNÜŞ

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında ideal kadrosuna dönüş yapmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam bu akşam, Trabzonspor derbisinden önce Süper Lig'de 5'te 5 yapan kadroyu yeniden sahaya sürecek.

ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Berke, Gheorghe, Glumac, Epureanu, Onur, Geraldo, Avounou, Kartal, Sekidika, Kayode, Umut.

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar.

GEDSON YEDEKTE

Gedson Fernandes'in temposunu beğenen ancak pas kalitesi ve hücum katkısından memnun olmayan teknik heyetin Portekizliyi bugünkü karşılaşmada yedek soyundurması bekleniyor. Siyahbeyazlı takım ile ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta varlık gösteremeyen Alexandru Maxim de yeniden kulübeye dönecek.

GÖZLER GHEZZAL'DA

Beşiktaş'ta gözler Rachid Ghezzal'a çevrilmiş durumda. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalan Cezayirli yıldız G.Saray derbisini iple çekiyor. Ghezzal henüz beklenen forması sergilemiş değil. Sakatlığını atlattıktan sonra oynadığı 4 maçta iki asist kaydeden ancak maçların genelinde tam anlamıyla güçlü görünmeyen ve eski günlerini aratan 30 yaşındaki futbolcu, Ümraniye maçında ilk 11'de sahaya çıkacak olsa da bin sonraki hafta oynanacak G.Saray derbisini bekliyor. Ghezzal, en son 14 Ağustos'ta ligin ikinci haftasında 3-3 biten Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.

CENK TOSUN'A 'SARI' UYARISI

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı. Sarı kart ceza sınırında bulunan Cenk, bugün kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.