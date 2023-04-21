Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Faslı stoperi Romain Saiss'e Katar takımları talip oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arapların gözdesi Saiss! İşte yapılan teklifler
Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile Arapların ilgisini çeken Romain Saiss'e teklif yağıyor. Birkaç kulüp, yıldız oyuncunun menajeri ile temasa geçmiş durumda. İşte Saiss için yapılan tekliflerin detayları... | Beşiktaş haberleri
Henüz isimleri bilinmeyen birkaç kulübün yıldız savunmacının menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre oyuncuları ikna etmek için verdiği yüksek yıllık ücretlerle tanının Arap yarımadasındaki bu takımların Saiss için de yıllık 4 milyon euro gibi bir ücreti gözden çıkardığı belirtildi.