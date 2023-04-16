Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; "Baba" lakaplı eski başkanımız ve efsane futbolcumuz Hakkı Yeten'i, vefatının 34. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla andık.
Anma törenine; İkinci Başkanımız Engin Baltacı, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanımız Zulal Gök ve Divan Kurulu Üyelerimiz ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldılar. Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'ta "Baba" lakaplı Hakkı Yeten anıldı
Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 34'üncü yılında mezarı başında anıldı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.04.2023- 15:08
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; "Baba" lakaplı eski başkanımız ve efsane futbolcumuz Hakkı Yeten'i, vefatının 34. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla andık.