Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması devam ediyor. İngiliz yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.
Beşiktaş'ta Delle Alli tartışması! Şenol Güneş...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda bu sezon beklentilerin altında kalan Dele Alli konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yönetimin düşük maliyetle kalmasına sıcak baktığı İngiliz yıldıza Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı öğrenildi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması devam ediyor. İngiliz yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.
Takvim'de yer alan habere göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya "Eğer bedelsiz olabiliyorsa 1 yıl daha kalabilir" talimatı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.
Dele Alli'nin bazı fotoğraflarının servis edilmesinin ardından İngiliz futbolcunun uyuşturucu ve alkol kullandığı yolunda iddialarının artması Beşiktaşlı taraftarları kuşkuya düşürdü.