TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! Sezon sonunda...
Beşiktaş'ta sezon sonu transfer planlamaları başladı. Siyah beyazlılarda takımdan ayrılacağı konuşulan Romain Saiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun transfer kaderi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.04.2023- 06:40
Takımda Saiss ile ilgili henüz net verilmiş bir karar yok.
Ancak ne Güneş ne de yönetim oyuncuya olmazsa olmaz gözüyle bakmıyor.