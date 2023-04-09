Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

Kazanmamız gereken bir maçtı. Tabii ki kağıt üstünde favoriydik. Bir sürprize, mucizeye izin vermemek gerekiyordu. Ancak, rakibimiz dirençli, inançlı, maçı asla bırakmayan bir takım. Biz maça iyi başladık ama rakip yüzde 100 tempoyla iyi çıkışlar yaptı, agresif tempoyla toplar kazandı. Biz o dönemde bocaladık. Cenk de o arada çıktı, devam etti orada. Kısa zamanda toparlandık ve 1-0'dan sonra 3-1 öne geçtik. Top kayıplarımız fazla oldu. Daha iyi oynayabilirdik ama bu oynadığımız oyunla da galibiyeti hak ettik. Tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Tebrik ediyorum.

Çalışan oyuncunun değeri de, her şeyi de yükselir. Nathan Redmond'u tebrik ediyorum. Daha iyi oynasın. Tüm mesele çalışmak. Bütün oyuncular için bu geçerli. 11'de, dışında kalan tüm oyuncuların kendi performansının üstüne çıkmadıkça burada olmalarının bir anlamı yok. Biz de onlara görev vereceğiz. Bocalayan olabiliyor zaman zaman. Onları da toparlayacağız inşallah.

Çarşamba günü Atletico Madrid maçına bekliyorum. O maça da özveriyle hazırlanmak zorundayız. Futboldan daha önemli bir durum var çünkü. Çok insanımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Atletico Madrid'e bu güzel jesti için teşekkür ediyorum.

Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması.