Beşiktaş Giresunspor karşısında penatlı kazandı! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 37. dakikasında Salih Uçan, ceza sahasında gönderdiği topta Alexis Perez elle müdahalede bulundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2023- 21:16 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023- 21:25
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 37. dakikasında Salih Uçan, ceza sahasında gönderdiği topta Alexis Perez elle müdahalede bulundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
ABOUBAKAR AĞLARI SARSTI!
Penaltı noktasına geçen Vincernt Aboubakar topu ağlara gönderdi.
İŞTE O ANLAR:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.