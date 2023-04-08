Beşiktaş Giresunspor maç hazırlıklarını tamamladı!
Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.04.2023- 19:23
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Giresunspor ile karşılaşacak.