Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Redmond, Fenerbahçe karşısında adeta bir patlama yaşadı.
Nathan Redmond için övgü dolu yorumlar! "İçine Messi kaçmış"
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştığı maçta ikinci yarı oyuna giren Nathan Redmond çok büyük bir performans göstermişti. İngiliz oyuncu sonradan girdiği maçta 3 asist ve 1 gol atıp maçın yıldızı oldu. İngilizler ise milli futbolcularının performansından övgü dolu sözler ile bahsetti. İşte deraylar...
İkinci yarıda 1-0 mağlup durumdayken oyuna Amir'in yerine dahil olan başarılı futbolcu, attığı gol ve yaptığı 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Takvim'in derlediği habere göre; İngiliz The Sun Gazetesi, Nathan Redmond'ı Fenerbahçe maçındaki attığı gol dolayısıyla Lionel Messi'ye benzetti.
Gazetede yer alan haberde, "Eski Premier Lig yıldızı sansasyonel bir gole imza attı. Bu golle birlikte İngiliz futbolseverlere kendini hatırlatan Redmond, adeta Messi'ye dönüştü" ifadeleri kullanıldı. İngiliz Planetfootball adlı sitede de yıldız oyuncu için "Nathan Redmond Puskas ödülüne aday" başlığını attı.