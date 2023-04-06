LASTİK İZLERİ BIRAKTI

Haberde, "Fenerbahçe derbisi sırasında 29 yaşındaki oyuncu, yanındaki bir defans oyuncusundan uzaklaşmadan önce topun kendi yarı sahasında kendisine ulaşmasını bekledi. Küçük çaplı bir banka soygunundaki kaçış sürücüsü gibi Redmond, rakip kaleye giderken sahada lastik izleri bıraktı ve müthiş bir gol attı. Topun gittiği yer olarak kalecinin bunu çıkarması imkansızdı" denildi.