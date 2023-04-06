BEŞİKTAŞ HABERİ: Nathan Redmond'un gözü Ada'da! Kalmak için isteyeceği ücret...

Beşiktaş'ın yıldız ismi Nathan Redmond'un geleceği belli oluyor. Siyah beyazlılarda mutlu olan ancak Premier Lig'den gelecek teklifleri bekleme kararı alan 29 yaşındaki oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Redmond'un, takımda kalmak için isteyeceği ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2023- 06:40 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023- 06:49