Beşiktaş'tan TFF'ye Lale Orta göndermesi!

Beşiktaş'tan Lale Orta'nın açıklamalarının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan açıklamada, "HANIMEFENDİ’nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF’nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 14:14 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023- 14:52