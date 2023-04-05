Pazar gecesi Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin tartışmasız yıldızı olan Nathan Redmond'un Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond değere bindi! İngilizler devrede
Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in gelmesi ile çıkışa geçen Nathan Redmond, takımdan ayrılabilir. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu ile nikah tazelemek isteyen siyah-beyazlılara Ada'dan 3 rakip var. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş yönetimi Jamaika asıllı İngiliz futbolcuyu kadroda tutmak için ciddi bir çaba içerisine girmiş durumda.
Haziran ayında bonservisi elinde olacak olan Nathan Redmond'u kadroda tutmak yine de pek kolay olmayacak.